شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: الوضع كارثي وننسق مع الصين للدفع إلى حل في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الوضع كارثي في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية مع وفد الخارجية الصينية في بكين اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن اللجنة تتطلع إلى التنسيق مع الصين للدفع بحلول عاجلة للأزمة في غزة.

وقال أن الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر يتصاعد في ظل غياب التحرك الدولي الفاعل، وفي غياب اتخاذ المجتمع الدولي المواقف اللازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وكان بن فرحان شدد في وقت سابق اليوم على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ودعا إلى زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع الساحلي المكتظ بالسكان، والخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ السابع من أكتوبر.

يُذكر أن قمة الدول العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت الأسبوع الماضي في الرياض، وانبثقت عنها تلك اللجنة، كانت دعت إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، محملين إسرائيل مسؤولية احتمال توسع نطاق الحرب.