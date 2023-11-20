شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن مدينة طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 9 درجات مئوية.

وقال العقيل :”متوقع استقرار الأحوال الجوية هذا اليوم على سواحل منطقة مكة المكرمة، وتبقى فرص هطول الأمطار متواجدة منحصرة على المناطق الجنوبية منها، منطقة الرياض ستبقى الفرصة حتى منتصف اليوم”.

وأضاف ” الضباب سيكون متواجد بشكله الكثيف على معظم القطاع الشمالي، خاصة في ساعات الصباح الباكر يوم غد، على منطقة الرياض، بما فيها العاصمة “.