اخبار السعوديه

العقيل: طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن مدينة طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 9 درجات مئوية.

وقال العقيل :”متوقع استقرار الأحوال الجوية هذا اليوم على سواحل منطقة مكة المكرمة، وتبقى فرص هطول الأمطار متواجدة منحصرة على المناطق الجنوبية منها، منطقة الرياض ستبقى الفرصة حتى منتصف اليوم”.

وأضاف ” الضباب سيكون متواجد بشكله الكثيف على معظم القطاع الشمالي، خاصة في ساعات الصباح الباكر يوم غد، على منطقة الرياض، بما فيها العاصمة “.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا