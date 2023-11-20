شكرا لمتابعة خبر عن زائرة مسنة تعبر عن سعادتها في رياض زوو .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت زائرة مسنة عن فرحتها في رياض زوو، مُشيرة إلى أن الأجواء تبدو وكأنها باريسية .

وقالت الزائرة في حديثها على قناة الإخبارية ؛” في رياض زوو شيء جميل وكأننا في باريس”.

وظهرت المسنة وهي تحتفل بفعاليات رياض زوو ضمن موسم الرياض بسعادة وحماس، مُشيدة بجمال الفعاليات والأجواء .

يُذكر أن منطقة رياض زوو افتتحت بعددٍ من الفعاليّات التي عاش فيها الزوار أوقاتًا ترفيهية مميزة، شاهدوا فيها عددًا من الحيوانات الأشهر حول العالم، وتفاعلوا معها، كما عاشوا مجموعة من التجارب، ومنها الركوب في سيارة بين الأسود المفترسة، والاستمتاع بالتجول في الحديقة التي تمثل واحدة من أيقونات الطبيعة في موسم الرياض هذا العام ‏.