انت الان تتابع تفاعلاً مع "الخليج 365".."أمانة العاصمة المقدسة": مشروع شارع الخويصرة لتصريف مياه الأمطار تحت الترسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 11:12 صباحاً

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن مشروع شارع الخويصرة مدرج ضمن مشروع تحويل مسارات مياه الأمطار. وأضافت الأمانة تفاعلاً مع ما نشرته "الخليج 365" بعنوان "شاهد… أهالي شارع بمكة تحاصرهم مياه الأمطار.. ومناشدات للتدخل، أن المشروع تحت إجراءات الترسية. وقالت مدير عام الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، دانيا التركستاني نشكر لكم اهتمامكم في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات، لافتة إلى أن الموقع محل الشكوى مدرج ضمن مشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادم من الشعاب عن الأحياء السكنية شمال شرق مكة المكرمة. وتابعت التركستاني، أن المشروع يقع ضمن المرحلة الثانية، والذي تم طرحه ضمن ميزانية العام 2023، وهو تحت إجراءات الترسية ومتوقع البدء في تنفيذ الأعمال في الربع الأول من العام 2024.

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