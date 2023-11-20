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تراند اليوم : تفاصيل كلمة وزير الخارجية خلال اجتماع اللجنة الوزارية في الصين لبحث وقف الحرب في غزة

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صحيفة الخليج 365: أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية مع وفد الخارجية الصينية في بكين اليوم، أن الوضع كارثي في قطاع غزة.

وشدد على أن اللجنة تتطلع إلى التنسيق مع الصين للدفع بحلول عاجلة للأزمة في غزة، وأنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة فورًا .

وقال: "رأينا أعداداً مهولة من المدنيين في غزة تسقط حتى الآن وما زلنا أمام تطورات خطيرة تستوجب تحركاً دولياً فاعلاً للتعامل معها والتصدّي لها بما فيها الانتهاكات المستمرة من إسرائيل".

وأضاف: ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجهود ونطمح إلى التعاون مع الصين وجميع الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء أزمة غزة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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