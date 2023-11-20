تراند اليوم : ستواجه أصعب قتال.. إسرائيل تنتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب في غزة والكشف عن خطتها

صحيفة الخليج 365: بدأ الجيش الإسرائيلي في الإشارة إلى التوسع الوشيك لعمليته البرية جنوب غزة.

فقد تحول تركيز الحملة العسكرية إلى الجنوب حيث من المرجح أن تواجه إسرائيل أصعب مرحلة في الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سحق حماس واستعادة الأسرى وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

أشار القادة الإسرائيليون إلى التحول نحو الجنوب في الأيام الأخيرة، ما يشير إلى أن العديد من مقاتلي حماس فروا إلى هناك مع دخول القوات الإسرائيلية، وأن بعض القادة ربما يختبئون في بلدات ذات كثافة سكانية عالية، أو في أنفاق تحت الأرض، والتي شهدت غارات جوية أقل وقتالاً أقل من مدينة غزة شمالاً.

ويكاد يكون من المؤكد أن حماس ستثبت كونها خصماً أكثر تصميماً في الجنوب، حيث لن يكون أمام المقاتلين إلا القليل من الخيارات المتبقية غير القتال.

كذلك بيّن مسؤولون وقادة إسرائيليون أن خطة إسرائيل لمهاجمة حماس في الجنوب من المرجح أن تشبه تقدمها في الشمال، لكن الأمر سيكون معقداً بسبب العدد الكبير من المدنيين المكتظين الآن في المنطقة.