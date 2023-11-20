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تراند اليوم : شاهد.. لقطات من متحف كريستيانو رونالدو في موسم الرياض

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتح متحف النجم البرتغالي لاعب فريق النصر، أمام الزوار، خلال فاعليات موسم الرياض 2023.

وأبان الفيديو، وجود الكرة الذهبية وألقاب وبطولات وقمصان رونالدو داخل المتحف، بينما توافد الزوار لمشاهدة المقتنيات وتصويرها.

ويضم متحف رونالدو، جميع جوائز لاعب النصر، وألقابه الشخصية بالإضافة إلى ذكرياته وقصصه الملهمة، والتي تظهر لأول مرة في موسم الرياض.

الجدير بالذكر أن الشركة المنفذة لمتحف رونالدو المتنقل، صممته بطريقة عصرية ومختلفة لتتماشى مع الإنجازات التي حققها النجم البرتغالي طوال مسيرته.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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