تراند اليوم : شاهد.. لقطات من متحف كريستيانو رونالدو في موسم الرياض

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتح متحف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر، أمام الزوار، خلال فاعليات موسم الرياض 2023.
وأبان الفيديو، وجود الكرة الذهبية وألقاب وبطولات وقمصان رونالدو داخل المتحف، بينما توافد الزوار لمشاهدة المقتنيات وتصويرها.
ويضم متحف رونالدو، جميع جوائز لاعب النصر، وألقابه الشخصية بالإضافة إلى ذكرياته وقصصه الملهمة، والتي تظهر لأول مرة في موسم الرياض.
الجدير بالذكر أن الشركة المنفذة لمتحف رونالدو المتنقل، صممته بطريقة عصرية ومختلفة لتتماشى مع الإنجازات التي حققها النجم البرتغالي طوال مسيرته.