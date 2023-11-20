تراند اليوم : شاهد.. لقطات من متحف كريستيانو رونالدو في موسم الرياض

الجدير بالذكر أن الشركة المنفذة لمتحف رونالدو المتنقل، صممته بطريقة عصرية ومختلفة لتتماشى مع الإنجازات التي حققها النجم البرتغالي طوال مسيرته.

ويضم متحف رونالدو، جميع جوائز لاعب النصر، وألقابه الشخصية بالإضافة إلى ذكرياته وقصصه الملهمة، والتي تظهر لأول مرة في موسم الرياض.

محمد يوسف

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