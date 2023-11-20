شكرا لقرائتكم خبر عن 95 صلاحية جديدة لمدراء التعليم.. اعتماد الدليل التنظيمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة، والذي يهدف إلى تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللامركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية 2030.

وينص الدليل على أن تتولى إدارات التعليم العامة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والمواءمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة. فيما ستتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم «المحافظات» بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق وإدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف، أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة.

كما ينص الدليل على منح مديري التعليم 95 صلاحية، منها: (ترشيح مديري التعليم بالمحافظات التابعة لإداراتهم ومساعدي مدير عام التعليم والتوصية بإنهاء تكليفهم والرفع للموافقة. تكليف مساعدي مديري التعليم بالمحافظات ومديري الإدارات والأقسام والوحدات ومديري مكاتب التعليم. قبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 سنة من الخدمة فأكثر لشاغلي الوظالف التعليمية والإدارية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون).

كما نص على االموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية للإحالة للتقاعد أثناء العام الدراسي بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل. الموافقة على كف اليد والإحالة للتحقيق وإيقاع الجزاء الذي توصي به لجنة التحقيق عدا جزاء الفصل. اعتماد فصل المدارس المشتركة. اقتراح تسمية المدارس المحدثة أو إعادة تسمية المدارس القائمة وفق الضوابط المنظمة لذلك. التوصية بافتتاح ونقل وإغلاق مكاتب التعليم. الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات سلوكية أو فكرية وتكليفهم بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة لحين الفصل بالقضية. اعتماد قرارات العقوبات النظامية في قضايا الغياب للطلبة وفق ما ورد بلائحة تقويم الطالب. اعتماد قرارات العقوبات النظامية في قضايا المخالفات السلوكية للطلبة عدا حرمان الطالب المخالف من الدراسة للعام الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة.

ويأتي اعتماد الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة ضمن جهود وزارة التعليم السعودية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز مشاركة المستويات التنظيمية التنفيذية في عمليات اتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة بفاعلية أكثر.