شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بالرياض ينقذ طفلة من إصابة خطير بالقلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي متخصص في مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، حياة طفلة صغيرة تبلغ من العمر خمس سنوات، بعد تعرضها لإصابة خطيرة في منطقة الصدر، وقد أجرى الفريق الطبي عملية جراحية عاجلة ومعقدة لإزالة قطعة خشبية تسببت في تهديد حياتها.

وأوضحت المدينة أن الطفلة تعرضت للإصابة عن طريق الخطأ عندما سقطت فوق جذع نخلة أثناء تنزهها مع والديها في الحديقة، واخترقت جسمها قطعة خشبية وصلت إلى منطقة القلب.

على الفور تم التواصل عن طريق الخط الساخن في المنطقة التي تتواجد بها الحالة وقبول حالتها ونقلها إلى مدينة الملك فهد الطبية، واستدعاء الفريق الطبي المختص للتعامل مع الحالة الحرجة.

إتمام العملية بنجاح

وبيّنت المدينة أن الفريق الطبي نجح في العملية الجراحية العاجلة بكفاءة واحترافية عالية فور وصول الطفلة لطورائ مدينة الملك فهد الطبية وتكوّن من جراحي القلب والأشعة التداخلية وفريق الإيكمو وفريق التخدير، حيث تم عمل الأشعة المقطعية لمتابعة تقييم الفرق الطبية ونقلها مباشرة لغرفة العمليات وإزالة القطعة الخشبية من منطقة الصدر والقلب بنجاح.

وذكرت المدينة أنه بعد العملية تم عمل أشعة قلبية للطفلة لمراقبة القلب والثقوب الناتجة وتقييم المنقطة المتضررة للتأكد من الوضع الصحي، وأنهت المدينة بأن حالة الطفلة تحسنت بشكل ملحوظ وأصبحت مستقرة في وحدة العناية المركزة القلبية.