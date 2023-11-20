شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب طوارئ يوضح لـ "اليوم" أوقات زيادة حوادث الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، قامت "اليوم" بزيارة خاصة لمستشفى الملك فهد العام بجدة، والتقت بأحد الأطباء بقسم الطوارئ وهو القسم الأول لاستقبال حالات الإصابة في حوادث الطرق.

وأكد أخصائي طب الطوارئ في المستشفى، الدكتور تمام درويش، زيادة حالات حوادث الطرق في العطل والإجازات، ناصحًا الجميع باتباع إرشادات المرور ووسائل السلامة والتخفيف من السرعة القيادة بحذر قدر الإمكان.

الدكتور تمام درويش- اليوم

استقبال الإصابات

كما بين درويش، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد بجدة يعد مركز إصابات، والذي يستقبل عشرات الإصابات اليومية جراء حوادث الطرق.

وأوضح أن القسم مجهز بغرف خاصة بحوادث السير والطرق فيها كل المستلزمات والاحتياجات اللازمة، موضحًا أن الآلية المتبعة تتم بداية من استقبال حالة التي تعرضت لحادث سير وتشخيص الحالة واتخاذ القرار اللازم.