السعودية | المودة تطلق في اليوم العالمي للطفولة مسلسل عائلة مودة الكرتوني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المودة تطلق في اليوم العالمي للطفولة مسلسل عائلة مودة الكرتوني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت جمعية المودة حملة توعوية تحت شعار “الطفولة حق” بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2023 والتي تتضمن دليل خدمات تنمية الطفولة بالمودة كما اطلقت مسلسل “عائلة مودة” الكرتوني على منصة شاهد MBC والذي يحوي 14 حلقة تعزز القيم الاسرية والاجتماعية لشريحة الأطفال من عمر 6-9 سنوات.

ونظمت الجمعية أمسية بعنوان مهارات وفن التعامل مع الأطفال كذلك تم إطلاق مجموعة من القصص التوعوية للأطفال و معارض توعوية في المركز الرئيسي للجمعية و فروعها بمحافظة جدة ومكة والطائف والباحة وعسير ونجران وبيشة وجازان وفي مستشفى القاعدة البحرية بجدة ومستشفى الولادة بالعزيزية

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية م. فيصل السمنودي أن الجمعية خدمت منذ العام 2020 وحتى تاريخه 30,942 طفل بشكل مباشر منهم 25.8% هذا العام عبر خدمات رعاية الطفولة والحماية من العنف والتدريب والارشاد والتوعية.

وأكد السمنودي أن المودة تهدف للوصل الى طفل آمن و مستقر نفسيا و اجتماعيا عبر سلامة وحماية الطفل وبناء قدراته من خلال مجموعة من المبادرات ومنها مركز الطفل المبتكر والذي يهدف الى تنمية مهارات الأطفال وتوفير الدعم الاسري لهم ومعالجة الاضطرابات السلوكية والنمائية ومركز الحماية الاسرية الذي يهدف الى حماية الطفل من العنف والمساهمة في تعافي عبر برنامج تعافي الأطفال المعنفين.

وأضاف ستهتم المودة بتوفير بيئة بديلة وامنة وسليمة لتبادل الزيارات والتهيئة و التدرج النفسي لأطفال الاسر المنفصلة وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات الوالدين في التربية و حماية الأبناء من التحرش و تعزيز القيم الاسرية لشريحة الأطفال و السلامة الرقمية للطفل .

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالطفل وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعمل بها ونشرها، كما وضعت نظام حماية الطفل من الإيذاء في العام 2016م .

وتضمنت رؤية المملكة 2030م استراتيجية وطنية لرعاية الطفولة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم وتعزيز قيم الإيجابية والمرونة بين الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم.

ويمكن الاستفادة من البرامج التدريبية للطفولة عبر منصة العائلة www..almawaddah.org.sa او الاستفادة من الخدمات الاستشارية التربوية المجانية عبر الهاتف رقم 920001421 او الحجز عبر الرابط www.almawaddah.org.sa.