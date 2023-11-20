السعودية | محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يشهد افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية “WRC-23”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية “WRC-23″، التي انعقدت بحضور أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، وكبار المسؤولين في قطاع الاتصالات من مختلف دول العالم، بمشاركة أكثر من 4000 من الجهات الحكومية وهيئات تنظيم الاتصالات، وكذلك المنظمات المتخصصة والقطاع الخاص.

ورأس التميمي وفد المملكة المكون من 20 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في أعمال المؤتمر، حيث عقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المؤتمر مع عددٍ من نظرائه في الجهات التنظيمية، إضافة إلى اجتماعه مع عددٍ من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الوفود لشركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات والفضاء والتقنية.

وأسهمت المملكة بدورها الريادي في قيادة الملفات الدولية والإقليمية في الاتصالات الراديوية، حيث تترأس مجموعة عمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحضير للمؤتمر “WRC-23″، كما تشغل العديد من المناصب في مجموعات عمل المؤتمر وفرقه الاستشارية، وعملت على توحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه موضوعات المؤتمر بما يحقق المصالح المشتركة.

وعززت المملكة تطلعاتها لتمكين العديد من التقنيات من خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية “WRC”، حيث يأتي في مقدمتها مواكبة نمو إنترنت الأشياء “IoT”، والجيل السادس من الواي فاي “WiFi 6G”، وكذلك الاتصالات المباشرة بين الأجهزة “D2D”، ومنظومات الأقمار الصناعية “Mega-Constellations”، إضافة إلى استدامة الفضاء “Space Sustainability” والمحافظة عليه للأجيال المقبلة من خلال وضع قواعد تضمن إزالة الحطام الفضائي.