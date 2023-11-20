السعودية | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يستقبل وزير الدولة الأيرلندي للأعمال والتجارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة الايرلندي للأعمال والتجارة والتوظيف نيل ريتشموند.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال نمو الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

كما بحث الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في مجالات تنمية القدرات الرقمية وتمكين ريادة الأعمال واستقطاب الفرص الاستثمارية لتطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب مناقشة التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال دعم تقنيات 5G مع التركيز على OpenRAN، والتعاون في دعم الشركات الناشئة وتحفيز نموها بين البلدين، واستقطاب الفرص الاستثمارية المتاحة بمنظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار.