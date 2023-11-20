انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11118 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 1:39 مساءً

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضاً 18.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11118.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات نقي، وأديس، والعمران، والدوائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، والأصيل، وباتك، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.59% . فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والتأمين العربية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي "نمو"، اليوم، مرتفعاً 179.94 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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