تراند اليوم : توجيه من وزير "الشؤون الإسلامية" لكافة الخطباء بشأن موضوع خطبة الجمعة القادمة

صحيفة الخليج 365: وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 10 / 5 / 1445هـ للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبناءهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) رواه البخاري ، وأن تكون الخطبة وفق المحاور التالية:

- أهمية بناء الأسرة في الإسلام.

- تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج.

- غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات.

- دور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية.

- تربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة.