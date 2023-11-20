تراند اليوم : شاهد.. مواطنون يعثرون على بيض نعام في الربع الخالي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عثور مواطنون على بيض نعام في الربع الخالي.

وأظهر الفيديو المتداول مواطنون في صحراء الربع الخالي، وهم يمسكون عدد من بيض النعام.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلق مغرد قائلا: "شبه الجزيرة العربية لا تخلو من مثل هذه الأستكشافات النقوش القديمة و المتحجرات و المستحاثات و عظام الكثير من المخلوقات المنقرضة، يفضل إبلاغ جهة الاختصاص بالموقع عندكم لعمل مزيد من البحوث و يفضل عدم لمسها و تحريكها لأنها قابلة للكسر، شكلها المتكامل يعطيها قيمة أكبر لتعرض في المتاحف".

وأضاف مغرد : "في كتابه "أعمدة الحكمة السبعة" يتحدث لورنس العرب عن أنهم كانوا في الصحراء العربية وأفطروا على بيض نعام وجدوه في الجوار .. هذا يثبت إلى أنه إلى عام 1917م كان النعام موجود في شبه الجزيرة العربية".

فيما قالت مغردة:"أنا مختصة بيئية: النعام العربي انقرض من الجزيرة العربية وتم استيراد النعام الأفريقي حالياً وهو اللي نشوفه في المحميات. قد يكون البيض للنعام الأفريقي وليس العربي. يجب التحقق والتأكد".