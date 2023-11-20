تراند اليوم : يتقدمهم الأمير فيصل بن فرحان.. شاهد: 8 وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية على متن طائرة واحدة أثناء توجههم للصين لبحث وقف الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو وصول اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى الصين لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وتضم اللجنة الوزارية كل من، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ويأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لبحث الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وتأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من انتهاكات وجرائم في قطاع غزة.