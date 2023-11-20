شكرا لقرائتكم خبر عن "الضمان الاجتماعي" يعلن إيقاف المعاش عمن لا يبحث عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي، من إيقاف صرف المعاش عنهم في حال عدم جديتهم في البحث عن عمل، وعدم قبولهم فرص العمل المقدمة لهم، أو عدم تقدمهم لمنصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن إيقاف صرف المعاش يأتي في إطار السعي إلى تحقيق مبدأ الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحفيز المستفيدين القادرين على العمل على البحث عن فرص عمل وتحسين مستويات معيشتهم.

إيقاف صرف المعاش عن القادر على العمل

وأشار حساب الضمان الاجتماعي والتمكين عبر منصة "إكس" إلى أن الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي، نصت على أنه "يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة".

ودعت الوزارة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى الالتزام بشروط وأحكام النظام، والحرص على البحث عن فرص عمل وقبولها، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش لهم.