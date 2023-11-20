شكرا لقرائتكم خبر عن "الطرق" تؤكد أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات وتحذر من الغرامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للطرق على أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات وذلك وفقاً للمادة الـ23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث أكدت الهيئة أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يساهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خاصةً وأن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها.

وقالت الهيئة العامة للطرق، إن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2,6 متر، وارتفاعها 4,8 متر، حيث أكدت الهيئة أن مخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.

وأكدت الهيئة العامة للطرق أن الحمولات النظامية للشاحنات يجب أن توزع حسب المحاور، حيث يسمح بالشاحنات ذات المحورين ب21 طن، وذات الثلاث محاور ب 34 طن، وذات ال4 محاور 42 طن، وذات الخمس محاور بـ 45 طنًا، كما أكدت الهيئة العامة للطرق أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلو جرام، وتصل ل100 ألف ريال.

وشددت الهيئة العامة للطرق على أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات استراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، والتي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.