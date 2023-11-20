بدء تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة

دخلت لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة حيز التنفيذ الفعلي اليوم 20 نوفمبر، وتضمنت اللائحة 8 حقوق إلزامية و30 مادة تنظم حقوق المسافرين في حالات تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، ورفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.

وأوضحت اللائحة أنه في حالات إلغاء الرحلات في المطارات التي لا تتوفر فيها رحلات مستمرة بشكل يومي، يجب على الناقل الجوي توفير وسيلة نقل أخرى للمسافر بعد موافقته على تأمين وصوله إلى وجهته أو إلى أقرب مطار يمكن أن يغادر منه إلى نقطة الوصول.

وأضافت اللائحة أنه يمكن للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين، دون خصم أي رسوم، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات، تُعد الرحلة ملغاة ويحق للمسافر الحصول على التعويض، كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر.

كما تضمنت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم تُعلن عند إنشاء الحجز، وأوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.

وأخيرًا، ضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة تعويضًا ماليًا يعادل 6568 ريالًا سعوديًا تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها يُعوض المسافر كذلك بمبلغ مالي بما لا يتجاوز 6568 ريالًا سعوديًا تقريبًا.