الحياة الفطرية تعلن العثور على نوع جديد من العقارب في المملكة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن اكتشاف نوع جديد من العقارب في المملكة العربية السعودية، أطلق عليه اسم “عقرب هضب” نسبة إلى محمية مجامع الهضب التابعة للمركز.

ويتراوح طول عقرب هضب بين 66 و113 ملم، ويكون لونه أصفر أو أصفر مائل للبرتقالي، ويتميز بوجود سواد في الناحية الظهرية وبالعقلتين الرابعة والخامسة.

وينتشر عقرب هضب في المملكة العربية السعودية، وقد تم تسجيله لأول مرة في محمية مجامع الهضب.

ويعيش عقرب هضب في الأودية ذات الغطاء النباتي الكثيف، وينشط ليلا للبحث عن فرائسه، ويتغذى على الحشرات.

ويعد اكتشاف عقرب هضب إضافة مهمة إلى تنوع الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، ويؤكد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لاكتشاف المزيد من الكائنات الحية الجديدة في المملكة.

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