شكرا لمتابعة خبر عن موعد انتهاء مهلة إسقاط المركبات دون غرامات عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور، موعد انتهاء المهلة المحددة لإسقاط المركبات دون غرامات عبر منصة أبشر، على أن تكون بعد 101 يوم، إذ تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.

وبينت أنه يمكن إسقاط المركبة التالفة أو المهملة خلال المهلة التصحيحية من خلال الدخول لمنصة أبشر، واستعراض المراكز المعتمدة، ثم التوجه للمركز، ثم تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

ولفتت إلى أن خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر تتيح التعرف على مراكز منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها “التشليح” ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات.