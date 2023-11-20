شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دخلت لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من اليوم على جميع أنواع النقل الجوي.

وتضمنت اللائحة 8 حقوق إلزامية و30 مادة تكفل للمسافر الحصول على المساعدة والتعويضات في عدة حالات.

وقال فيصل العصيمي، محامي ومستشار قانوني إن هذه اللائحة تمنح المسافر المزيد من التعويضات، في حال الأخطاء الذي يرتكبها الناقل الدولي.

وأضاف أن اللائحة تنظم جميع الأنشطة التي تهم المسافر خلال الرحلة الجوية، وتحفظ له حقوقه في حال بعض المشكلات مثل تأخر الرحلة أو خفض درجة الإركاب، أو التوقفات غير المجدولة، مؤكدا أن اللائحة تلزم الناقل بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة بـ 45 دقيقة من موعد الإقلاع،