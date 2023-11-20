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في خطوة تاريخية، بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ نظام منح الجنسية السعودية للأجانب في 17 مارس الماضي، حيث تم منح 37 فردًا الجنسية السعودية بموجب المادتين 14 و 29 من نظام الجنسية السعودية، وتضمنت القائمة الجديدة أسماء 37 شخصًا، وتم استناداً إلى المعلومات المتوفرة في الجريدة الرسمية “أم القرى”، حيث صدر القرار الوزاري بتاريخ 20 فبراير 1445 هـ، ومن بين المستفيدين من المنحة، أعلنت الأحوال المدنية في محافظة جدة عن قرار بمنح الجنسية لنادر أيمن محمد تيسير صفدي بموجب المادة 14 من نظام الجنسية، كما تضمن الأمر السامي رقم (30969) الصادر بتاريخ 30 أبريل 1444 هـ، منح الجنسية العربية السعودية لمحمد مختار مختار الزمزمي وزوجته ميساء ياسين علاء الدين النبهاني وولديهما يوسف وساندرا.

السعودية تسقط الجنسية عن هؤلاء

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض عن صدور الأمر الملكي رقم (13793/4) بتاريخ 27 أغسطس 1428هـ، القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لعدد من أفراد عائلات، وفقًا للمادتين 14 و 29 من نظام الجنسية السعودية.

العائلة الأولى هي أسرة جدعان محمد حمد الصعبي الولداوي، حيث تم منح الجنسية لزوجته سوده ضحوي عفن الولداوي، وأولادهم الذين يحملون أسماء: نايل، سالم، بتلاء، سلمان، دلال، نوال، حصه، والمبلغ.

أما العائلة الثانية فتضمنت منح الجنسية لـ عايش محمد حسن الرحمي العقيدي وزوجته فضه حمود فتيح الرحمي العقيدي، وأولادهم: أحمد، منيره، هدى، وضحى، بالإضافة إلى بسام وسلمان.

من جهة أخرى، صدر الأمر السامي ذاته لأفراد أسرة لفا مطاوع مطلق الصخري، حيث تمنح الجنسية لزوجاته وأولاده، بموجب المادة 29 من نظام الجنسية السعودية.

وتضمنت الأسماء: مليحة بنت صبر بن مفلح الصخري، وضحيه بنت محفوظ ضاحي الصخري، ومنيفه بنت ختم بن حمود المطيرات الصخري، وأولادهم: ناصر، عبدالله، منصور، عبدالرحمن، فايز، فايزة، مها، نهاد، أميرة، فوزية، مريم، عفاف وهدى.

أخيرًا، أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في محافظة جدة عن قرار باسقاط الجنسية العربية السعودية عن هاله بنت حلمي بن السعيد يونس بموجب المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية.

تُظهر هذه الخطوة التوسع في دائرة منح الجنسية السعودية، مما يشير إلى استمرار المملكة في تطوير سياستها التشريعية لتشمل مزيدًا من المواطنين والعائلات.