شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر من هذه المكالمات في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة سداد الإيجار عبر منصة إيجار باستخدام بطاقة مدى وهل عليها رسوم إضافية؟

يتزايد عدد المتعاملين الذين يشكون من التلقي المزعج لمكالمات التسويق العقاري في الإمارات، حيث يروج مسوّقون عن عقارات بشكل متكرر في اليوم، ويعتبر البعض هذه الممارسات انتهاكًا للخصوصية وإساءة للمشروع المُعلَن عنه.طالب المتعاملون بتقنين خدمات التسويق العقاري للحد من هذه المكالمات المزعجة، ومن جهتهم أكد عقاريون أهمية وجود حلول تلبي احتياجات الطرفين، مع مراعاة حقوق المستهلكين وضمان فعالية التسويق، وردًا على هذه القضية، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التسويق العقاري الذي يؤدي إلى إزعاج الآخرين يعرض صاحبه لعقوبات مالية تصل إلى 50 ألف درهم.

احذر من هذه المكالمات في الإمارات

تؤكد دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التسويق العقاري الذي يتسبب في إزعاج الآخرين يعرض الشخص لعقوبات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وتشجع على استخدام خدمة “الإبلاغ عن المكالمات المزعجة” عبر تطبيق “دبي ريست” للتبليغ عن المكالمات غير المرغوب فيها وضمان حماية المستثمرين والمتعاملين.

من جهتهم، يدعو بعض المختصين إلى تشديد العقوبات واستخدام نظام النقاط السوداء لتطبيق عقوبات أكثر صرامة على المتجاوزين، كما يطالب بتبني إجراءات تقنينية تحفظ خصوصية المستهلكين وتحميهم من المكالمات المزعجة.

يتساءل البعض عن كيفية الحصول على أرقام الهواتف، مع التأكيد على ضرورة مراقبة السوق وتحديد أساليب التسويق بطرق أخلاقية، وتحث الدائرة على التبليغ عن أي ممارسات غير أخلاقية من خلال تقديم شكاوى عبر التطبيق.

في النهاية، يظهر التوجه نحو تحسين بيئة العقارات في الإمارات من خلال تشديد القوانين وتنظيم الخدمات التسويقية لضمان تجربة إيجابية للمتعاملين والمستثمرين.