انت الان تتابع عبور شاحنتي وقود معبر رفح إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 2:52 مساءً

أفاد الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء رائد عبدالناصر، اليوم (الاثنين)، بأن شاحنتي وقود تحملان نحو 60 ألف لتر من السولار عبرتا معبر رفح إلى قطاع غزة. وأضاف "عبدالناصر" أن عدد شاحنات الوقود التي دخلت قطاع غزة المحاصر بلغ 10 شاحنات، تحمل نحو 300 ألف لتر من السولار في المجمل. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ذكر أمس أنه استجاب لطلب أميركي بإدخال شاحنات وقود إلى قطاع غزة.

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