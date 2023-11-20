انت الان تتابع "ريم السالم": 67% من القتلى في غزة من النساء والأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم: إن النساء والأطفال يعانون بشكل غير متناسب وطأة النزاع بين "إسرائيل" و"حماس" في غزة.

وأشارت إلى النساء والفتيات من الأعمار جميعها اللائي قتلتهن واحتجزتهن "حماس"، فضلًا عن الجرحى والقتلى جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة، وحرمان الاحتلال الإسرائيلي للمرأة الفلسطينية من حق تقرير المصير عبر التمييز والعنف المفرط والممنهج.

وأوضحت "السالم" أن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادًا جديدة مرعبة منذ 7 أكتوبر، حيث راحت آلاف النساء ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تتكشف، وأنه حتى 3 نوفمبر الجاري كان 67% من القتلى في غزة من النساء والأطفال، وأن النساء اللاتي قُتِلن في هذا الصراع ينتمين إلى جميع مناحي المجتمع، ومن بينهن صحفيات وطواقم طبية وموظفات في الأمم المتحدة.

وأعربت المقررة الأممية عن الجزع إزاء خطاب الإبادة الجماعية والتجريد من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، الذي يطلقه كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والشخصيات العامة الذين يطلقون عليهم "أطفال الظلام"، مشيرةً إلى أن مثل هذه التصريحات تكشف نية الحكومة الإسرائيلية في تدمير الشعب الفلسطيني كليًا أو جزئيًا، واعتداء "إسرائيل" المستمر على الحقوق الإنجابية للنساء ومواليدهن الجدد كان بلا هوادة ومثيرًا للقلق على نحو خاص، ومعاناة الأمهات اللاتي فقدن أطفالهن، أو شهدن تشوههم وإصابتهم بجروح خطيرة، أو لا يعرفن مكان وجودهم.