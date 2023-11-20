انت الان تتابع "لا عذر له".. رئيس الاتحاد الإفريقي يدين القصف الإسرائيلي لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 3:10 مساءً

أدان رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني، اليوم (الإثنين)، الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية. وقال "عثماني": "إن ما قامت به حماس مدان، لكن رد الفعل الإسرائيلي لا عذر له"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف خلال مؤتمر صحافي في برلين: "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان، هذا يولّد التطرف".

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