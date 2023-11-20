الوفد الوزاري العربي الإسلامي يزور روسيا غداً

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الاثنين)، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيستضيف اجتماعاً في موسكو غداً؛ لبحث الوضع في غزة مع وزراء خارجية دول من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وفقاً لـ"رويترز".

وتقوم اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بجولة تهدف إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية، ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة.

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