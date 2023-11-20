انت الان تتابع "مانشيني": مباراة صعبة أمام الأردن واستعدينا لها بشكل جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 نوفمبر 2023, 3:58 مساءً

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، "روبرتو مانشيني" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب الأردن، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 قال: "نتطلع أن نلعب مباراة جيدة، ونعلم جيدًا بأن المنتخب الأردني منتخب قوي، لذلك أتوقع بأنها ستكون مباراة صعبة". وعن سبب تأخر وصول المنتخب الوطني إلى عمّان، رد قائلاً: "ليست ثقة مفرطة فهذا الوضع الاعتيادي بأن نصل قبل المباراة بليلة، فقد تدربنا بشكل جيد في الأحساء، ونحن نحترم المنتخب الأردني وجميع المنتخبات". وعن مستقبل الأخضر في كأس آسيا، قال: "مستقبلنا الآن هو أن نفكر في مباراة غدًا، ونمتلك وقتًا طويلاً للتفكير في كأس آسيا بعد المباراة". وقال عن ضمان بطاقة التأهل، قال: "في عالم كرة القدم ليس هناك شيء مضمون، فلن نضمن التأهل الا عندما نلعب جيدًا ونحقق نقاط المباراة" ووصف "مانشيني" الإعلام بأنه لعب بفريق رديف أمام منتخب باكستان، قال: "اخترت أفضل اللاعبين، ولعبت مباراة باكستان بكل احترام من أجل كسب الثلاث نقاط".

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