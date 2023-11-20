تراند اليوم : تجلسون في الفنادق وتهاجمون السعودية وهي المتبرع الأول للشعب الفلسطيني.. شاهد.. " الشليمي" يفتح النار على قادة حماس والإخوان

صحيفة الخليج 365 : وجه المحلل السياسي الكويتي، فهد الشليمي، عدة رسائل إلى حركة حماس، وجماعة الإخوان المسلمين، بشأن ما يحدث في قطاع غزة.

وقال الشليمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة X: "رسالتي إلى حماس، هل حررتم الأقصى أو فلسطين، هل حافظتم على غزة، هذه المغامرات غير المسؤولة هي مغامرات طائشة تتكرر منذ عام 2008، وقمتم بانقلاب ضد السلطة الشرعية، لإقامة دولتكم المزعومة، قطاع غزة لا يصلح دولة، قطاع عزة هو منطقة للقتل".

وواصل: "أنتم حشرتم الناس في 361 كليو متر مربع، وجعلتوهم عرضة للقتل، هل حميتوا المستشفيات أو المدارس أو الإنسان الفلسطيني، أنتم تطلقون الصواريخ وتختبئون في الأنفاق".

وأضاف: "تعديتوا على مصر ودعمتوا الإرهاب في سيناء لقتل الجنود المصريين، لا اعتقد أنكم حققتم نصرًا كبيرًا بعد أحداث السابع من أكتوبر".

وأشار: "أنتم دمرتوا الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وتتحججون الآن بأن ذلك ثمن تدفعه الشعوب، وبالرغم من شجاعة المقاتلون التي شاهدنها إلا أن الخسائر كانت كارثية، 13 ألف ضحية بسببكم، 30 ألف جريح، 3 آلآف مفقود، 50 % من قطاع غزة مدمر".

وقال الشليمي: "أعطتيوا نتنياهو الفرصة لتدمير الشعب الفلسطيني، وأنتم تجلسون أما وراء الميكروفونات أو في الفنادق أو في الأنفاق، وخالد مشعل يدعو الناس للتظاهر، وتظاهروا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الناس لم ترفع رايات حماس أو الإخوان بل رفعوا علم فلسطين".

وأضاف: "تلعنون أمريكا وهي الحضن الدافئ لكم ورعت ربيعكم المدمر المزعوم، وتتهمون السعودية بالخيانة وهي لها شهداء منذ 1948، وتتصيدون الكبيرة والصغيرة على السعودية، وهي المتبرع الأول للشعب الفلسطيني، وترسل طائرات الجسر الجوي وسفن الجسر البحري، وشعبها يدعو للشعب الفلسطيني ولأهل غزة، ولكن لا يدعون لحماس".

وواصل: "حماس هي من ورطت الشعب الفلسطيني ووضعته في مربع القتل، تهاجمون الإمارت رغم أنها استقبلت 1000 طفل فلسطيني وتعالجهم في مستشفى الإمارات برفح"، مضيفًا: "أحللتم الفوضى في الكويت وتسببتوا في إحلال سياسي نعاني منهم حتى الآن، كنتم تروجون لدولة الخلافة، أين هي الآن من غزة".

واختتم فهد الشليمي تصريحاته: "سيطرتم على الصدقات والجمعيات الخيرية والزكاة والتبرعات، وتعطوها لمؤيدنكم، وتناسيتم الواجب الإسلامي".