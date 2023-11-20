تراند اليوم : "لازم نبوس جزمة السيسي".. شاهد: مصري يعلق على غلاء الأسعار وحرب غزة !

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن مصري مقطع فيديو، يتحدث فيه عن مزايا المعيشة في مصر في الوقت الحالي في ظل الأزمات العالمية. وعلق قائلا: " أحنا لازم نبوس جزمة السيسي".

وقال خلال الفيديو باللهجة العامية المصرية: "الأمن والأمان اللي أحنا عايشين فيه من إيه؟ من ربنا أولًا ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي". وتابع "الأمن والأمان اللي الناس محرومين منه وفلسطين اللي الناس بتدبح فيها، وناس كثيرة تركوا بلدهم وأتوا إلى مصر وعايشين فيها".

وأكمل: " الناس اللي بتقول مش عارفين ناكل! لا ده أنتم عايشين مرتاحين في ناس مش لاقيه ده، ناس مش لاقيه كهرباء ولا مستشفى "، على حد قوله.

وتابع: "الراجل ماله ومال الأسعار.. هي الأسعار غالية علينا أحنا بس ، معنا رئيس لازم نبوس جزمته، عمل للبلد كرامة ، بلدنا كان ريحتها وحشة، كان في ناس عايشين في عشوائيات ، ربنا كرمنا دلوقتي بقوا عايشين في أبراج، وبقى عندنا طرق جميلة"