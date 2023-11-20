شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ خافيير ميلي بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد خافيير ميلي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد خافيير ميلي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق، المزيد من التقدم والرقي.