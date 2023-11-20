شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطبة صلاة الجمعة القادمة العاشر من الشهر الجاري في جميع مناطق المملكة، للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) رواه البخاري.

والتأكيد على قيام الخطباء ببيان دور الوالدين في تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج، وضرورة غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات، ودور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية، وتربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة.

توعية الناس

ويأتي هذا التخصيص بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ استمراراً لما يقوم به الخطباء من جهود مباركة في توعية الناس وإرشادهم لما يُصلح دينهم ودنياهم.