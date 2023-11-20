شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض تطوير مشاريع المنظومة المائية بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، مع نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، خطوات سير العمل في المشاريع التطويرية في مجال المياه بالمشاعر المقدّسة.

جاء ذلك في اجتماعٍ عقب الجولة الميدانية لمعاليهما؛ بغرض تفقد سير العمل في عددٍ من المشروعات التطويرية لمنظومة المياه، التي تقوم بتنفيذها شركة المياه الوطنية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام.

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وناقش الاجتماع سير العمل بالمشاريع المنفذة، إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في المشاعر المقدسة؛ بهدف تطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لاستدامة الإمدادات، إلى جانب تجويد الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وأشارا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع التطويرية، يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسخير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أدائهم لمناسكهم.

وشملت الجولة الميدانية الوقوف على مركز المراقبة والتحكم بمشعر مِنى، الذي تتم من خلاله إدارة المنظومة المائية بتقنيات ذكية، إلى جانب العديد من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في المشاعر المقدسة، والمشاريع المزمع تنفيذها ضمن حزمة من الأعمال والمشاريع التطويرية للبنية التحتية بالمشاعر، والتي يسير العمل فيها بوتيرة متسارعة من أجل إكمالها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، والخطط الإستراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، استباقًا لموسم حج 1445هـ، وفق أعلى المعايير، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030.