اخبار السعوديه

طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية

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تطوير المنظومة المائية بالمشاعر المقدسة

استعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، مع نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، خطوات...

35e66d5c4d.jpg‏مكة المكرمة:
92400c80c4.jpg06 جمادى الأولى 1445 هـ

الحياة الفطرية يكتشف نوعاً جديداً من العقارب

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إضافة علمية جديدة بعد اكتشافه لنوع جديد من العقارب ينتمي للجنس المسمى ليورس leiurus في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 جمادى الأولى 1445 هـ

القبض على مواطن لترويجه 14.5 كيلوجرام من الحشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (14.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 جمادى الأولى 1445 هـ

بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، وهي اللائحة التي ستطبق أحكامها...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 جمادى الأولى 1445 هـ

هيئة الطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات

أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، مبينة أن...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 جمادى الأولى 1445 هـ

أمطار على 3 مناطق وانخفاض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 جمادى الأولى 1445 هـ

95 صلاحية لمديري التعليم

أقر وزير التعليم، الأحد، 95 صلاحية لمديري التعليم، وذلك في إطار الدليل التنظيمي لإدارات التعليم، والذي سيكون واجب النفاذ اعتباراً...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png06 جمادى الأولى 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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