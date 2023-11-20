طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية

تطوير المنظومة المائية بالمشاعر المقدسة استعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، مع نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، خطوات... ‏مكة المكرمة: ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 06 جمادى الأولى 1445 هـ 06 جمادى الأولى 1445 هـ الحياة الفطرية يكتشف نوعاً جديداً من العقارب أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إضافة علمية جديدة بعد اكتشافه لنوع جديد من العقارب ينتمي للجنس المسمى ليورس leiurus في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الأولى 1445 هـ 06 جمادى الأولى 1445 هـ القبض على مواطن لترويجه 14.5 كيلوجرام من الحشيش قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (14.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الأولى 1445 هـ 06 جمادى الأولى 1445 هـ بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، وهي اللائحة التي ستطبق أحكامها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الأولى 1445 هـ 06 جمادى الأولى 1445 هـ هيئة الطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، مبينة أن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الأولى 1445 هـ 06 جمادى الأولى 1445 هـ أمطار على 3 مناطق وانخفاض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الأولى 1445 هـ 06 جمادى الأولى 1445 هـ 95 صلاحية لمديري التعليم أقر وزير التعليم، الأحد، 95 صلاحية لمديري التعليم، وذلك في إطار الدليل التنظيمي لإدارات التعليم، والذي سيكون واجب النفاذ اعتباراً... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 06 جمادى الأولى 1445 هـ 06 جمادى الأولى 1445 هـ

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