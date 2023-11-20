طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية

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تطوير المنظومة المائية بالمشاعر المقدسة
استعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، مع نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، خطوات...
الحياة الفطرية يكتشف نوعاً جديداً من العقارب
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن إضافة علمية جديدة بعد اكتشافه لنوع جديد من العقارب ينتمي للجنس المسمى ليورس leiurus في...
القبض على مواطن لترويجه 14.5 كيلوجرام من الحشيش
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (14.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ...
بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، وهي اللائحة التي ستطبق أحكامها...
هيئة الطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات
أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، مبينة أن...
أمطار على 3 مناطق وانخفاض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة...
95 صلاحية لمديري التعليم
أقر وزير التعليم، الأحد، 95 صلاحية لمديري التعليم، وذلك في إطار الدليل التنظيمي لإدارات التعليم، والذي سيكون واجب النفاذ اعتباراً...
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