شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: الدراسة عن بعد من اليوم في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

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قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة أن تتم الدراسة صباح اليوم عن بُعد في جميع المدارس. يأتي هذا القرار نظرًا للظروف وتقلبات الطقس في إمارة رأس الخيمة، بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والهيئة الإدارية والتدريسية.

الدراسة عن بعد من اليوم في الإمارات

أوضح فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة رأس الخيمة رفع حالة التأهب والاستعداد نظرًا للتقلبات الجوية في بعض مناطق الدولة، قام الفريق بتفعيل إجراءات استمرارية الأعمال لضمان استمرارية الخدمات والمنتجات الحيوية في الإمارة، مع التأكيد على أهمية عدم انقطاعها لضمان السلامة العامة والاستجابة الفعالة.

بالتنسيق مع إمارة أم القيوين، قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي تحويل الدراسة إلى نظام “عن بعد” في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة اليوم الجمعة، كما تم إغلاق دور الحضانة بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والهيئة الإدارية والتدريسية. كما قدم الفريق حرية اختيار نوع التعليم غدًا لإدارات الجامعات والكليات، مع التنسيق المستمر مع الطلاب.

في إمارة عجمان، قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي الانتقال إلى نظام الدراسة عن بُعد في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة اليوم الجمعة، يأتي هذا القرار نظرًا للظروف وتقلبات الطقس في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية والطلاب.