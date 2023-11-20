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تشير اللوائح والأنظمة السعودية إلى أن هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية.
حالات حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة في السعودية
يُحرم الموظف في المملكة العربية السعودية من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في بعض الحالات وفقًا لقوانين العمل في البلاد. من بين أسباب الحرمان:
- الاعتداء على صاحب العمل أو مدير الشركة أو أي عامل داخل المنشأة: يعتبر الاعتداء على زملاء العمل أو أي شخص داخل المنشأة سلوكًا غير مقبول يمكن أن يؤدي إلى حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة.
- الإفصاح عن أسرار المؤسسة: إذا قام الموظف بالكشف عن أسرار المؤسسة التي قد تسبب في الضرر لها، يمكن أن يتسبب ذلك في حرمانه من المكافأة.
- تغيب الموظف لمدة معينة دون سبب مقنع: في حالة تغيب الموظف عن العمل لفترة طويلة دون سبب مقنع، قد يتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
- انتحال شخصية فرد آخر وتزوير البيانات: يُعد انتحال الشخصية وتزوير البيانات سلوكًا غير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى حرمان الموظف من المكافأة.
- ارتكاب الموظف أخطاء تؤثر سلبًا على المنشأة: في حالة ارتكاب الموظف أخطاء تضر بمصلحة المنشأة وعدم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب، قد يحرم من المكافأة.
- تعاطي الموظف المواد المخدرة أو العمل تحت تأثير الكحول أو المخدرات: يُعتبر تعاطي الموظف للمواد المخدرة أو العمل تحت تأثيرها سلوكًا مخالفًا يمكن أن يؤدي إلى حرمانه من المكافأة.
شروط استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة تشمل:
- تقديم الاستقالة بعد مرور فترة محددة: يمكن للموظف الحصول على جزء من مكافأة نهاية الخدمة إذا قدم الاستقالة بعد فترة معينة من الخدمة.
- في حالة الزواج: يمكن للموظف الحصول على المكافأة بالكامل بعد الزواج.
- ترك العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته: في حالة ترك العمل بسبب ظروف غير قابلة للتحمل من قِبل الموظف.
- انتهاء مدة العقد أو بلوغ سن التقاعد: في حالة انتهاء مدة العقد أو بلوغ الموظف سن التقاعد.
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