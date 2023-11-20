شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حالات حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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تشير اللوائح والأنظمة السعودية إلى أن هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية.

حالات حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

يُحرم الموظف في المملكة العربية السعودية من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في بعض الحالات وفقًا لقوانين العمل في البلاد. من بين أسباب الحرمان:

الاعتداء على صاحب العمل أو مدير الشركة أو أي عامل داخل المنشأة: يعتبر الاعتداء على زملاء العمل أو أي شخص داخل المنشأة سلوكًا غير مقبول يمكن أن يؤدي إلى حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة.

يعتبر الاعتداء على زملاء العمل أو أي شخص داخل المنشأة سلوكًا غير مقبول يمكن أن يؤدي إلى حرمان الموظف من مكافأة نهاية الخدمة. الإفصاح عن أسرار المؤسسة: إذا قام الموظف بالكشف عن أسرار المؤسسة التي قد تسبب في الضرر لها، يمكن أن يتسبب ذلك في حرمانه من المكافأة.

إذا قام الموظف بالكشف عن أسرار المؤسسة التي قد تسبب في الضرر لها، يمكن أن يتسبب ذلك في حرمانه من المكافأة. تغيب الموظف لمدة معينة دون سبب مقنع: في حالة تغيب الموظف عن العمل لفترة طويلة دون سبب مقنع، قد يتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

في حالة تغيب الموظف عن العمل لفترة طويلة دون سبب مقنع، قد يتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة. انتحال شخصية فرد آخر وتزوير البيانات: يُعد انتحال الشخصية وتزوير البيانات سلوكًا غير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى حرمان الموظف من المكافأة.

يُعد انتحال الشخصية وتزوير البيانات سلوكًا غير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى حرمان الموظف من المكافأة. ارتكاب الموظف أخطاء تؤثر سلبًا على المنشأة: في حالة ارتكاب الموظف أخطاء تضر بمصلحة المنشأة وعدم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب، قد يحرم من المكافأة.

في حالة ارتكاب الموظف أخطاء تضر بمصلحة المنشأة وعدم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب، قد يحرم من المكافأة. تعاطي الموظف المواد المخدرة أو العمل تحت تأثير الكحول أو المخدرات: يُعتبر تعاطي الموظف للمواد المخدرة أو العمل تحت تأثيرها سلوكًا مخالفًا يمكن أن يؤدي إلى حرمانه من المكافأة.

شروط استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة تشمل: