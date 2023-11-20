شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبير طقس يكشف موعد بداية الشتاء والبرد الفعلي في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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أفاد المختص بالأرصاد الجوية عادل القازنلي خلال مشاركته في لقاء على قناة الإخبارية، بأن موسم الشتاء الفعلي من المتوقع أن يبدأ في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل، وذلك مع دخول الكتل الهوائية الباردة.

موعد بداية الشتاء والبرد الفعلي

وأوضح القازنلي أن درجات الحرارة قد تتراجع بمقدار 9 إلى 12 درجة مئوية، نتيجة لدخول الكتل الهوائية الباردة، وأشار إلى أن هذه الكتل تأتي مصاحبة لمنخفضات البحر المتوسط، وتجلب معها السحب والأمطار، وتؤدي إلى هطول الأمطار في المناطق المتأثرة بها. وأضاف أن الرياح الباردة تكون أثقل في وزنها من الهواء الدافء والرطب، مما يساهم في نبش التربة وتكوين الغبار.

وتوقع القازنلي أن تشهد المملكة الأسبوع المقبل أجواء الشتاء الحقيقية مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار، وأشار إلى أن الهطول المطري السابق سيساعد في ترطيب الأرض وتقليل احتمال تكون الغبار.