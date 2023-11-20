4 جامعات إماراتية بين أفضل عشرة جامعات عربية تعرف عليها

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تألقت أربع مؤسسات تعليم عالي في الإمارات في تصنيف أحدث لمؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2023، حيث تمّت إدراجها ضمن قائمة أفضل 10 مؤسسات تعليم عالٍ عربية. وفي إطار الجامعات، أظهر التصنيف هيمنة الإمارات والمملكة العربية السعودية على المراكز العليا، باستثناء جامعة قطر التي حلت في المركز الثالث.

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4 جامعات إماراتية بين أفضل عشرة جامعات عربية

تألقت الجامعات الإماراتية في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2023، حيث حققت تقدمًا كبيرًا مقارنةً بالعام الماضي. جاءت جامعة خليفة في المركز الثاني، بعد تقدمها من المركز الخامس، بينما احتلت جامعة الشارقة المركز الرابع (مكرر) بعد أن كانت في المركز التاسع. ومن بين الجامعات الإماراتية الأخرى التي حققت تقدمًا، جاءت جامعة زايد في المركز الـ11، بينما حافظت جامعة الإمارات على المركز السابع للعام الثاني على التوالي.

تتألف القائمة من 313 جامعة من 18 دولة عربية، حيث شملت تصنيفات الجامعات العربية 207 مؤسسات مصنفة وتم إدراج 106 مؤسسات إضافية تحمل حالة “مبلغ”. وتمت مراعاة معايير متنوعة مثل التدريس، والبحث العلمي، والمجتمع، والنظرة الدولية في تقييم أداء الجامعات.

تصدّرت جامعة الملك عبدالله القائمة، تلتها جامعة خليفة في المركز الثاني، وجامعة قطر في المركز الثالث، جامعة الملك فهد احتلت المركز الرابع، فيما حلّت جامعة الشارقة في المركز الرابع (مكرر). جامعة الملك خالد جاءت في المركز السادس، وجامعة الإمارات في المركز السابع. جامعة الأمير محمد بن فهد احتلت المركز الثامن، وجامعة أبوظبي في المركز التاسع. اختتمت جامعة الملك سعود العشرة الأوائل.