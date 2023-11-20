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يثير اهتمام العديد من الأفراد معرفة كيفية تحويل القياسات من الإنش إلى السانتيمتر، في ظل الوحدات القياسية المتنوعة المستخدمة في حياتنا اليومية، يتم التعامل مع وحدات مألوفة مثل المتر والسنتيمتر، وكذلك وحدات غير مألوفة مثل البوصة أو القدم.
طريقة تحويل الانش والبوصة الى سنتيمتر
يمكنك بسهولة تحويل القياسات من الإنش إلى السنتيمتر باستخدام الطرق التالية:
- استخدام الآلة الحاسبة:
- أدخل قيمة الطول بالإنش في الآلة الحاسبة.
- قم بضرب قيمة الإنش في 2.54 (التحويل المعتمد: 1 إنش = 2.54 سم).
- ستحصل على القيمة المحولة بالسنتيمتر.
- التحويل اليدوي:
- قم بضرب قيمة الإنش في 2.54.
أمثلة على التحويل:
المثال الأول:
إذا كانت القيمة بالإنش = 60:
- 60 إنش × 2.54 سم/إنش = 152.4 سم.
المثال الثاني:
إذا كانت أبعاد الشكل الهندسي هي 20 إنش و 50 إنش:
- الطول: 20 إنش × 2.54 سم/إنش = 50.8 سم.
- العرض: 50 إنش × 2.54 سم/إنش = 127 سم.
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