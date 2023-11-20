شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل نظام الشركات الجديد في السعودية الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأ العمل بنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من التاسع عشر من يناير عام 2023، ويُعتبر هذا النظام حافزًا لتطوير المنظومة التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030. يتميز النظام بالمرونة لحماية مصالح الشركات وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعّال في التنمية.

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