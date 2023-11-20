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المحامي خالد اليوسف أوضح أن القانون يُلزم الخصم غير المسلم بالحلف وفقًا لديانته أمام المحكمة، وهذا يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحترم جميع الأديان، ويظهر أن هذا الإجراء يعكس روح التسامح واحترام الحقوق الدينية للجميع في نظام القانون الإسلامي.

شاهد كيف يحلف الخصم غير المسلم أمام المحاكم السعودية

أثنى المحامي خالد اليوسف خلال لقاءه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجة على تطبيق القانون الذي يفرض على الخصم غير المسلم أداء الحلف وفقًا لديانته أمام المحكمة، وأوضح اليوسف أن هذا التطبيق قد تم في المحاكم السعودية، حيث تم حلف المسيحيين بالله على كتابهم المقدس، وحلف اليهود بالله على التوراة.

وأشار إلى أن هذا اليمين يتشابه في حكمه مع يمين المسلم، ويتبع نفس الإجراءات القضائية، مع التركيز على ضمان الاحترام والتعاون الديني، وتحدث عن تحديات قد تطرأ في مجال العمل مع الشركات، مؤكدًا أنه لا يجوز توجيه اليمين للشخصية المعنوية أو الاعتبارية، مشيرًا إلى عدم جواز طلب اليمين من الشركة بشكل غير صحيح.

وفيما يتعلق بالأشخاص اللادينيين، أشار اليوسف إلى أن هذا يعد مسألة تتعلق بالفتوى الشرعية، وليس لها حكم نظامي.