مدير عام "الصحة العالمية": هجوم إسرائيل على المستشفى الإندونيسي بغزة مفزع

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، اليوم (الاثنين)، إنه يشعر بالفزع من الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في غزة، الذي أدى إلى سقوط 12 ضحية من بينهم مرضى.

وقال "جيبرييسوس" على منصة "إكس": "لا ينبغي أبداً أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون لمثل هذا الرعب، وخاصة أثناء وجودهم داخل المستشفى"، وفقاً لـ"رويترز".

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