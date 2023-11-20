"بوتين" يشارك في قمة استثنائية لدول "بريكس" لبحث الحرب على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة افتراضية لدول مجموعة "بريكس" غداً مخصصة لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بحسب ما أعلن الكرملين، اليوم (الاثنين).

وأفادت الرئاسة الروسية في بيان أنه "في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، يشارك الرئيس الروسي في قمة استثنائية لبريكس عبر تقنية الفيديو لبحث النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي"، وفقاً لـ"فرانس برس".

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