تراند اليوم : شاهد.. صانع محتوى "سعودي" يرد على " جزائري " زعم منعه من الدعاء لأهل غزة في المسجد النبوي.. ويكشف خبث نواياه

صحيفة الخليج 365: رد صانع محتوى سعودي على شخص جزائري زعم أن السعودية تمنع الدعاء لأهل غزة، وأن الشرطة قبضت عليه وحققت معه بسب دعائه لغزة في المسجد النبوي.

الدعاء لغزة

وقال خلال مقطع فيديو : " ظهر شخص جزائري على مواقع التواصل الاجتماعي يقول أنه كان يدعو إلى غزة والشرطة السعودية قبضت عليه للتحقيق معه واستمر التحقيق عدة ساعات، وأن السعودية تمنع الدعاء لغزة"، مشيرا إلى أن الدليل عل كذب هذا الرجل أن هناك تعميم للدعاء لغزة في جميع المساجد، ومنها المسجد النبوي والمسجد الحرام.

مظاهرة

وتابع: " الرجل بغى يسوي الحركة، ولو لاحظتم كلامه، الرجل قال يبغى يرفع الجوال ويجمع الناس ويدعي، يعني يبغى يسوي مظاهرة في الحرم النبوي، وهذا حرم للعبادة والصلاة وذكر الله".

ووجه حديثه للرجل الجزائري قائلا": " إذا تبغى تدعي توضأ وصلي في المسجد ركعتين وادعى بدون صياح وتجميع خلق الله وتسوي مظاهرة".

الاستجابة للدعاء

وأكمل: "من علامات الاستجابة للدعاء أن يكون الإنسان خاشعا، أما ظهور الرجل على وسائل الإعلام وكأنه يبغى يقول شوفوني، فهذا دليل على خبث نواياه"، لافتا إلى أن منابر الحرم النبوي والحرم المكي وجميع منابر السعودية تدعي لأهل غزة وأن يفرج الله عنهم.

وأضاف: " بعض الناس وإن كان ظاهرهم الصلاح، لكن أفكار الجماعات هي التي تدفع مثل هذا الرجل للظهور بهذا الشكل البائس ويحاول يحسب لنفسه مواقف ضد ناس يكرههم".