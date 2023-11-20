شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات المنظمات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، ادعاءات المنظمات الدولية حيال عدد من المهام التي نفذتها قوات التحالف الدولي في اليمن.

ورد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، على عدد من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية، ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي، عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، نتائج تقييم عدة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

لقاء وزير الدفاع برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وقبل نحو شهر وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، في الرياض، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء، تحيات وتقدير قيادة المملكة ـ أيدها الله ـ لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، ودعمها للجمهورية اليمنية؛ لينعم اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، فيما حمَّل فخامته سمو وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة.

آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني

بحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، وعددًا من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو وزير الدفاع خلال اللقاء الوقوف مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.