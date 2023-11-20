شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة "أقل من 18" للتعريف بحقوق الطفل احتفاءً باليوم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حملةً موسعةً بعنوان "أقل من 18"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يُحتفى به عالمياً يوم 20 نوفمبر من كل عام، وذلك في سياق جهود الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وتأتي الحملة ضمن جهود الهيئة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ونشر الثقافة لكل فئات المجتمع، حيث شملت عدداً من المسارات الإعلامية والرقمية والمكانية عبر إقامة عدد من الأجنحة والأركان التعريفية في واجهة روشن، ومدينة الملك فهد الطبية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وجمعية إنسان، حيث سيحظى الجناح الخاص في جمعية إنسان لرعاية الأيتام الذي سيقام بالتعاون مع الجمعية يوم الخميس بفعاليات موسعة موجهة للطفل.

وتستهدف الهيئة من خلال مسارات الحملة إلى لفت الانتباه لدى جميع الشرائح تجاه حقوق الطفل وأهمية رعايته وصونه وتسليط الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، والتحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها، وتوجيه الآباء والمربين حول حماية الأطفال وصون حقوقهم في وجود أسرة آمنة وتربية سليم، وحقوقهم في التعليم، والصحة والرعاية والحماية وغيرها.

المشاركة المجتمعية

كما تهدف الحملة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وحفز مختلف القطاعات لتخصيص يوم للأطفال مع أولياء الأمور لنشر الوعي عبر تحقيق تجربة فعّالة تمزج بين إشراك الطفل في المهارات وتوجيه رسائل هادفة للأطفال وأولياء الأمور تؤكد أهمية حقوقهم وحمايتهم وضمان حصولهم على التربية والمحتوى المناسب.

ويرمز شعار الحملة "أقل من 18"، إلى رسائل مهمة تشمل: (عمر خالٍ من العنف الجسدي، ومجتمع خالٍ من الأذى النفسي، وحياة خالية من التحرش، ومرحلة خالية من الاستغلال المادي، وعمر خالٍ من التمييز ومحتوى خالٍ من العبارات المسيئة).

وتسعى الهيئة عبر مختلف القنوات والمسارات إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وتحسين جودة حياتهم وبناء مستقبل واعد لهم، من خلال تدشين وتطوير مختلف المبادرات المتخصصة المعززة لجوانب التعريف والتثقيف والتوعية.