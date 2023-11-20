وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصاً بقاتل في مكة المكرمة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان: “أقدم صابر بن عبد الله بن عبد القادر عبد الله – سعودي الجنسية – على قتل أحمد بن مصطفى فلمبان – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما”.

وأضاف البيان: “وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً”.

وأشار البيان إلى أن الحكم صدر من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأوضح البيان أن حكم القتل قصاصاً بالجاني صابر بن عبد الله بن عبد القادر عبد الله نُفذ يوم الاثنين 6 / 5 / 1445هـ الموافق 20 / 11 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة”.

وأكدت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي حرصًا من حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.