آل الشيخ يصدر توجيها لكافة الخطباء بشأن موضوع خطبة الجمعة القادمة

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، الموافق 10 / 5 / 1445هـ، للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة.

وأكد الوزير آل الشيخ أن بناء الأسرة هو الركيزة الأساسية للمجتمع المسلم، وأنها أساس الاستقرار والرخاء، وأن مسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج مسؤولية عظيمة، تتطلب منهم غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس أبنائهم، وتعظيم عقد النكاح، وتربية الأبناء على الرضا والقناعة.

وأوضح الوزير آل الشيخ أن خطبة الجمعة القادمة ستشمل المحاور التالية: