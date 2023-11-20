- 1/2
- 2/2
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، الموافق 10 / 5 / 1445هـ، للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة.
وأكد الوزير آل الشيخ أن بناء الأسرة هو الركيزة الأساسية للمجتمع المسلم، وأنها أساس الاستقرار والرخاء، وأن مسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج مسؤولية عظيمة، تتطلب منهم غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس أبنائهم، وتعظيم عقد النكاح، وتربية الأبناء على الرضا والقناعة.
وأوضح الوزير آل الشيخ أن خطبة الجمعة القادمة ستشمل المحاور التالية:
- أهمية بناء الأسرة في الإسلام.
- تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج.
- غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات.
- دور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية.
- تربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة.
- وأكد الوزير آل الشيخ أن هذه الخطبة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بنشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الأسرية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يصدر توجيها لكافة الخطباء بشأن موضوع خطبة الجمعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.